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Sokak ortasında öldüresiye dayak

Zonguldak’ta üç kişinin sokak ortasında öldüresiye kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Zonguldak'ta üç kişinin sokak ortasında öldüresiye kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay önceki gece Terakki Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kişi adeta tekme tokat birbirine girdi. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya karışan kişilerden biri aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Diğer kişi ise yere düşen adamı yumruklamaya devam etti. Bu sırada olay yerindeki diğer yakını ise yere yığılan adamı yumruklayan yakınını uzaklaştırmaya çalıştı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan kavga tarafların ayrılmasıyla bir süre sonra sona erdi.

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