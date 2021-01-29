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Sondaj kuyusunda gaz sızıntısı ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ta bulunan Filyos Limanı’nda açılan 3 sondaj kuyusundaki gaz sızıntısı ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta bulunan Filyos Limanı'nda açılan 3 sondaj kuyusundaki gaz sızıntısı ekipleri harekete geçirdi. 2 kuyuda sızıntı sona ererken, düşük seviyede sızıntı olan kuyuda ise önlem alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çaycuma İlçesine bağlı Filyos beldesi Filyos Limanı şantiyesinde meydana geldi. Limanda sondaj için açılan 3 kuyuda gaz sızıntısı ihbarı üzerine olay yerine Zonguldak AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Ekipleri yönlendirildi. Özel ekipler tarafından yapılan kontrol ve ölçümler neticesinde şantiye bölgesinde zemin etüdü için açılan 3 adet sondaj kuyusunda gaz sızıntısı olduğu, 2 adet kuyuda sızıntısının sona erdiği, üçüncü kuyuda ise düşük seviyede metan ve karbonmonoksit sızıntısı olduğu tespit edildi. Son kuyudaki düşük seviyeli gaz sızıntısının da zamanla biteceği değerlendirilerek kuyu çevresi güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

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