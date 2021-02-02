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Sopalı kavgada 12 kişiye kısıtlamaya ihlalden ceza

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde iki taraf arasında çıkan kavgada 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki taraf arasında çıkan kavgada 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre iki taraf arasında yaşanan kavgada sopalar da kullanıldı. Büyüyen olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayın meydana geldiği saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanması sebebiyle 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde boş kovan bulunması üzerine delil topladı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kavgada yaralananlara tıbbi müdahalede bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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