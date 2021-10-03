Sosyal medyadan cami manzaralı alkol paylaşımı yaptı, jandarma ifadesini aldı

Zonguldak'ta cami manzaralı alkol paylaşımı yapan şahıs, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırarak paylaşımın yanlış yorumlara neden olduğunu belirtti. Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan şahıs, ifadesini almak üzere jandarmanın geldiğini belirterek helallik istedi.

Kentte mağara turizmi için çalışmalar yapan Engin Zaman, dün akşam sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Camii'nin de yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Zaman, paylaşımına "Çok içki içmem ama bu manzara karşısında bir büyük ile ağzımı çalkalar, ikinci büyük ile çakır keyif olup beş rekat keyif yaparım" notunu yazdı. Yaşanan tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaparak fotoğrafı kaldırdığını duyuran Zaman, "Dün akşamki manzara paylaşımını yanlış yorumlara neden olduğu için kaldırdım. Bundan sonra ahmaklar için daha açıklayıcı yazacağım" ifadelerine yer verdi.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Engin Zaman, bir süre sonra bir paylaşım daha yaparak, "Teşekkürler Zonguldak jandarma ifademi almak için geldi. Hakkınızı helal edin" dedi. Paylaşımı nedeniyle Engin Zaman hakkında soruşturma başlatıldığı ve jandarmadaki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

AK Partili vekilden tepki

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da Engin Zaman'ın paylaşımına tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Camiye geleceksin. Ezan ile gelmezsen sela ile gelirsin. Dik gelmezsen yatay gelirsin. Elbise ile gelmezsen kefen ile gelirsin. Canlı gelmezsen ölü gelirsin. Anla artık mutlaka gelirsin. Senden başka bir şey beklenmez zaten. İnsanlara tepeden bakan, içki içmeyi marifet gibi paylaşan, bundan keyif alan zihniyetinizi açığa vurdunuz. İnsanların dini duygularıyla alay eden bu düşüncede olanlara milletimiz cevabını verecektir. ALLAH'ın evini ve şerefli Türk bayrağını kimse zıkkımlarına meze yapamaz. Yazıklar olsun. Kınıyoruz."