Sosyal Yardımlaşma Vakfından iftar yemeği

İftar yemeğine Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ile eşi Fatmagül Keçeli, Gökçebey Kaymakamı Furkan Ökkeş Karakurt, İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Çaycuma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Semra Gülboy, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaymakam Serkan Keçeli yemekte yaptığı konuşmasında, “Devletimizin birliği ve bütünlüğü için, bu toprakları vatan olarak bize miras kalması için, al bayrağımızın dalgalanabilmesi için şehit ve gazilerimizin yapmış oldukları fedakârlıklar bizim için son derece önemli. Şehitlerimizin ve gazilerimizin göstermiş olduğu fedakârlıklar karşısında bizler millet olarak ne yapsak azdır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Makamları cennet olsun inşaallah. Kahraman gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İftarımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Ardından kahraman gazilere madalyalarını Gökçebey Kaymakamı Karakurt ile beraber takdim etti.

Program İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in yapmış olduğu dua ile sona erdi.