Sözleriyle tepki çeken Vali, merkeze çekildi

Zonguldak'ta koronavirüs salgını mücadelesi sürecinde bazı sağlık çalışanlarının salgına yakalanması üzerine "Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de bu gün geri dönüşü konuşuyor olacaktık" diyen Vali Erdoğan Bektaş, Merkez Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile birlikte 40 il ve Zonguldak'ın Valileri değişti. 27 Ekim 2018 günü Rize Valiliği'nden Zonguldak Valiliği'ne atanan Erdoğan Bektaş, son kararname ile birlikte Merkez Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da Zonguldak Valiliği'ne atandı.

Zonguldak doğumlu olan Vali Erdoğan Bektaş, geçen 17 Nisan günü düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanları ile ilgili "Bir diğer sıkıntımız. Aslında gerçekten ifade etmekte de zorlanıyorum. Bizim bütün rakamımız 567 iken bunun içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Baştan bu tarafa her tedbir alınmasına rağmen sağlıkçılarımız hastalarla diyaloglarla kendilerini korudular. Ancak birbirleriyle diyaloglarını korumadılar. Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olaydır. Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de bu gün geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu da gerçekten zor oldu" ifadelerinde bulunmuş, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara "Yük gördüğünüz Bir Sağlık Çalışanı olarak gidişinize üzülmedim. Siz bizim kalbimizi kırıp gidiyorsunuz. Yine de size ve Ailenize Sağlık ve Esenlik dolu mutlu bir hayat dilerim Sayın Valim" şeklinde paylaşımda bulundu.