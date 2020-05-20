Spor adamlarından kan bağışına destek

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve antrenörler Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Zonguldak'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kan stoklarının azalmasını ardından yediden yetmişe herkes Kızılay'a giderek kan bağışı kampanyasına destek veriyor. Son olarak Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve antrenörler Kızılay'a giderek kan verdi. Spor adamlarının vermiş olduğu bu anlamlı destek Kızlay'dan hüyük takdir topladı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ''Ramazan ayının gelmesiyle kan stokları azaldı. Şuanda her kanın ayrı bir önemi var. Bizlerde bu duruma duyarlı olmalıyız. Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Bizlerde bu duruma kayıtsiz kalmayarak bağışımızı yaptık. Her kan 3 kişinin hayatını kurtarıyor. İnşallah halkımızda gereken duyarlılığı gösterecektir''dedi.