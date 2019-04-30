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Spor Salonu inşaatında göçük: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir inşaatta göçük nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir inşaatta göçük nedeniyle 1 kişi yaralandı.


Çaycuma ilçesinde sentetik spor sahası yanında yapılan Çaycuma Spor Salonu inşaatında göçük meydana geldi. Göçük esnasında işçilerden Hasan Karamazak yaralandı. Olayı gören diğer işçiler etraftan yardım istedi. Olay yerine polis ve 112 acil servisi gönderildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karamazak, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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