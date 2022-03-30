Spor yapmaya geldiler, çöpde gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadılar

Zonguldak'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından çöp poşeti içerisinde çöpe atılan kedi ölüsü tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde ki parkda meydana geldi.

İddiaya göre sabah parka spor yapmaya gelen hayvan severler çöp atmak istedikleri sırada şok yaşadı. Hayvan severler ellerinde ki çöpü çöp kutusuna bırakmak istedikleri sırada çöp kutusunun içerisinde poşetle bırakılmış bir kedi ölüsü buldu.

Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayanlar vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Hayvan severler biran önce kediyi bu hale getirenlerin ve çöpe bırakanların cezalandırılmasını istedi.