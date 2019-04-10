Zonguldak'ın Çaycuma İlçesin'de Sipahiler Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Leyla Öztürk, sporculuk ve antrenörlük kariyerine hakemliği de ekledi.

Süper Lig ekibi Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takımında kaptanlık yapan 28 yaşındaki milli oyuncu Leyla Öztürk, aynı zamanda Zonguldak'ın Çaycuma İlçesin'de Sipahiler Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapıyor. Tecrübeli sporcu, hokey kariyerine bir deneyim daha ekledi. Okul Sporları Faaliyet kapsamında Genç Kızlar kategorisinde Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fener Anadolu Lisesi arasında oynanan şampiyonluk maçına ilk kez sahaya hakem olarak çıktı. Kariyeri başarılarla dolu olan deneyimli milli kaptan Leyla Öztürk, ilk kez hakem olarak çıkmasına rağmen yönettiği başarılı maçla tribünlerden büyük alkış aldı.

"Oyunculukla hakemlik aynı duygu değil''

28 yaşındaki milli hokeyci Leyla Öztürk, hakemlikle sporculuğun aynı duygu olmadığını vurgulayarak, "Hakemlikle oyunculuk bir olmuyor. Oyunculukta daha uzun yıllar görev aldığım için o konuda daha profesyonel olduğumu söyleyebilirim. Hakemlikte ilk defa çıktım güzel bir duyguydu. Oyunculukla aynı duygu değilmiş. Oyunculuğu bıraktığım takdirde antrenörlüğe devam edeceğim. Yine okul sporlarında maçlara çıkmaya devam edeceğim. Hokeyin okul sporlarına girmesi çok büyük bir avantaj ama tüm okullarda oynanması gerekiyor ve yaygınlaşması için de yoğun bir katılım gerekiyor" açıklamasını yaptı.