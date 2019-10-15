STK'lardan ‘Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PK/PYD/YPG terör örgütüne karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Memur Sen başta olmak üzere Kızılay, Ensar Vakfı, Önder, Eğitim Bir Sen, Hak-İş, İHH, Bem Bir Sen, Diyanet Sen, Enerji Bir Sen, TEKDER, MÜSİAD, Sağlık Sen ve TÜRGEV üyeleri Türkiye'nin güney sınırında PKK/PYD/YPG'ye yönelik olarak yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda STK'lar adına basın açıklamasını Memur Sen Kdz. Ereğli Temsilcisi Ziya Babal yaptı. Türkiye'nin güney sınırında bir terör devleti kurmasına asla izin vermeyeceğini dile getiren Babal, "Millet olarak bir kez daha tarihi günlere şahitlik ederken ülke olarak da bir kez daha istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz. Komşumuz Suriye'de yıllardır devam eden dost ve iç savaş ortamı beraberinde kan ve gözyaşı getirmiş, bu kan ve gözyaşı sonucunda da yüz binlerce masum insan ölmüş, milyonlarcası da ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Türkiye ise ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli mazluma kapılarına açarak tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir." dedi.

Babal, "Türkiye'nin barış ve kardeşlik adına, ortaya koyduğu bütün insani ve vicdani çabalarına ve fedakârlıklarına rağmen gerek Batı gerekse de Esed rejimi ısrarla ülkemiz aleyhine bir takım faaliyetlerde bulunmaya devam etmiş ve bu art niyetli faaliyetlerinin neticesi olarak hemen sınırımızda bir terör devleti tehlikesi baş göstermiştir." ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti: "Özetle emperyalistlerin ümmet coğrafyasında yeni operasyon sahası olan Suriye'de hem zalim Esed rejiminin diktatörce uygulamalarının hem de ABD başta olmak üzere tüm Batılı ülkeleri böl parçala yönet politikalarının neticesi olarak ülkemiz zarar görmeye başlamıştır. Yıllardır ülkemizin başına bela olan fakat devletimizin son yıllardaki mücadelesi ile son bulmaya doğru evrilen PKK terörü bu defa Suriye'nin kuzeyinde farklı bir isimle karşınıza çıkmıştır. Irak'ı işgal eden, Suriye'yi kaosa sürükleyen, İran'ı karıştırmak isteyen üst akıl son darbesini Türkiye'ye vurmakta karar kılmış ve bunun içinde önce PKK'yı, sonra FETÖ'yü ve şimdi de PYD/YPG'yi taşeron bir terör örgütü olarak karşımıza çıkarılmıştır. Başta ABD olmak üzere bütün batılıların silah, para ve siyasi desteğini alan PYD/YPG terör örgütü Suriye sınırımız boyunca kendi terör devletini kurmaya yeltenmiştir ve istikbalini gasp etmiş olan PYD/YPG örgütüne ve kurmak istedikleri terör devletlerine karşı önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı ve bugünlerde de Barış Pınarı Harekatı ile başlattığımız mücadele sonunda devletimiz adım adım şer planlarını bozmakta ve böylece Türk milleti, Mehmetçikleri ile destan yazmaktadır. Tarih boyunca coğrafyamıza barış ve kardeşlik getiren Mehmetçik, bugün bir başka barışın ve kardeşliğin temelini Suriye'de atmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimiz ve Suriye Milli Ordusunun düzenlediği Barış Pınarları Harekat'ı bir Türk, Kürt veya bir Türk Arap savaşı yani kardeşlerin savaşı değildir. Bu harekat ile ülkemizdeki milyonlarca mülteci kardeşlerimiz, vatanlarına dönecek ve o bölgede kendilerine barış ve huzur içinde bir hayat inşa edeceklerdir. Huzuru getirmek için sefere çıkan kahraman ordumuza ve Suriye Milli Ordumuza desteğimiz tamdır ve dualarımız onlarladır. Allah kahraman Mehmetçiğimizi, muzaffer eylesin ve ayağına taş değdirmesin.”

Babal'ın konuşmasının ardından tüm şehitler ve operasyonda görev yapan askerlerimizin başarı elde etmesi için dua yapıldı. Toplantı yapılan duanın ardından sona erdi.