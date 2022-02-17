Su altı ressamı Figen Ramazanoğulları'nın eserleri Fransa'daki sergide

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ilk ve tek Sualtı Ressamı olan Figen Ramazanoğulları, Paris'te uluslararası resim sergisine katıldı.

15 - 20 Şubat tarihleri arasında Fransa' nın başkenti Paris Grand Palais Müzesi' nde uluslararası resim sergisinin açılışı gerçekleşti. Açılışa davet edilen ressamlar arasında yer alan Figen Ramazanoğulları' da su altı eseri ile sergide yerini aldı. Dünyaca ünlü resim sergisinde 6.500 eser sergilenirken on bin'in üzerinde davetlinin yoğun katılımınıyla açılış gerçekleşti. Fransa-Paris organizatörü Armand Berberian eşiliğinde Figen Ramazanoğulları ile birlikte 18 Türk ressam eserleriyle katılım sağlayarak büyük ilgi gördü.

Organizatör Armand Berberian eşliğinde gerçekleşen serginin açılışına Türkiye Büyükelçisi Refik Ali Onaner' de katılarak Türk ressamları tebrik ederek gurur duyduğunu ifade etti. Başarılı geçen serginin ardından Türkiye Büyükelçisi Onaner, Türk ressamlarını misafir ederek bir araya geldi.