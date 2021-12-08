Su altı ressamından İHA'ya özel tablo

Zonguldak'ta 38 yıldır su altı resimleri kategorisinde birbirinden değerli tablolar resmeden Figen Ramazanoğulları, İhlas Haber Ajansı'na özel resmettiği tabloyu takdim etti.

Çaycuma ilçesinde 38 yıl önce televizyonda gördüğü ressamlığa merak saran ardından da su altı resimleri kategorisinde kendini geliştiren Figen Ramazanoğulları, İHA için özel bir çalışma yaptı. Su altı dünyasını resmeden Ramazanoğulları, ziyaretinde hazırladığı tabloyu takdim etti. Kendi iç dünyasını da yansıttığı tuvaldeki detayları da aktaran Ramazanoğlu, ajans muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Daha önce bir çok sosyal sorumluluk projesinde de yer alan Ramazanoğulları, “Sualtı ressamıyım tarzım sualtını resmetmek. 38 yıldır resim sanatı ile uğraşıyorum. Kendimi buluyorum resmilerimde. Bu sanata, bu resme başladığıma şükrediyorum. Yaklaşık 8 ay önce oğlumu kaybettim. O durumdan çıkabilmek için resim yapmaya devam ettim. Bu sanat beni bir nebze olsun iyileştirdi. Oğlumun anısına resim sergileri düzenlemeye başladım. Arkadaşımla beraber ren ve ahenk sergileri yaptık. Bir şekilde farkındalıklı olup hem kendimi mutlu etmek istiyorum hem de çevremdeki kişilere yardım etmek istiyorum. Korona virüs olmasaydı resimlerimizi Fransa'da sergileniyor olacaktı. Önümüzdeki Şubat ayında yine sergilenecek. Fransa'da Grand Prix müzesinde oraya gidebilir imiyim bilmiyorum ama orada olabiliyor olması benim için büyük bir mutluluk. Orada yer alan resimler internet ortamında sergileniyor” diyerek çalışmalarını anlattı.