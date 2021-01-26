Su hattı borusu kırıldı, ekipler seferber oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin içme suyunu karşılayan Kızılcapınar Barajı'ndan Arıtma Tesisi'ne gelen isale hattında dün gece patlama yaşandı. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Posbıyık, destekleri için Erdemir'e teşekkür etti.

Kdz. Ereğli'nin içme suyunu karşılayan Kızılcapınar Barajı'ndan Süleymanbeyler'deki Arıtma Tesisi'ne gelen su isale hattında dün gece patlama meydana geldi. Kdz. Ereğli Belediyesi, arızayı gidermek için tüm ekipleriyle çalışıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 6 kilometrelik isale hattının Yazıcılar Köyü Göleviç noktasında meydana gelen arızayı giderme çalışmalarını sabah saatlerinde bölgeye giderek takip etti. Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca'dan bilgi alan Başkan Posbıyık, bazı bölgelerde arıza nedeniyle su kesintilerinin olabileceğini ancak tüm ekiplerle su kesintisi yaşamadan arızayı gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalara destek veren Erdemir'e teşekkür eden Başkan Posbıyık; “Bu su hattımız Ereğli'nin Arıtma Tesisleri ile Kızılcapınar Barajı arasındaki 1200 çaplı DSİ'nin ana hattı. Kızılcapınar Barajı'ndan 1200'lük borularla bizim Arıtma Tesisi'mize suyu getiriyor. Arıtma Tesisi'nde arıtma yapıldıktan sonra diğer kollardan şehre veriyoruz. Dün saat 22.00 sıralarında buralarda bir takım aksaklıklar oldu. Yollar kapandı, su çıkmaya başladı, hemen devreye girdik. Gece saat 23.00'te bizim hatlarımızda bir sıkıntı olduğunu anladık. Saat 02.00'ye kadar burada çalıştık. Çevre sakinlerinin verdiği bilgiye göre 6-7 metre zemin altında olan boruda arıza vardı. Hemen iç noktalarda Erdemir suyunu mahallelere vermek için çalışmalara başladık. Bu arada Erdemir yöneticileri bizlere destek verdiler. Özellikle Evler Bakım Müdürü Recep bey, yukarıdan gelen talimatla, gecenin geç saatlerine kadar bizimle beraberdi. Her aşamada destek oldular. Yanımızda olduklarını söylediler. Şu anda mutluyuz. Çünkü arıza tahmin edildiği kadar derinde değil. 6-7 metre derinde değil, daha yüzey bir noktada çıktı. Toprak kayması, yoğun kar yağışı ve zemin oturması nedeniyle borumuz kırılmış. Önceden hazırlıklıyız, tedarik ettiğimiz kelepçelerle operasyon yapıyoruz. Daha kötü olsaydı boruyu değiştirmemiz gerekecekti. Daha uzun müddet su aksaması olacaktı. Şu andaki görüntüye göre fazla aksama olmayacak. Kısmi bazı yerlerde, Kepez'de zaman zaman su kesintileri olabilecek. Dün saat 22.00'den bu yana burada makinelerimiz ve personelimiz çalışıyor. El birliğiyle bu sorunu çözmeye gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.