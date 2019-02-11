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Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde içi su dolu kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde içi su dolu kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kdz. Ereğli ilçesinde İnönü Parkı'nda vatandaşlar su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kuyunun içerisinde yavru bir kedinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımı ile kuyuya inip yavru kediyi kurtardı. Suya düştüğü için sırılsıklam olan ve korktuğu gözlenen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kafese alınarak tedavisi için Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutladı.

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