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Suat Kerçin'den ayrılık kararı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Sarı-Lacivertli ekipte teknik hoca Cüneyt Karakuş’un yardımcı antrenörlüğünü yapan tecrübeli isim Suat Kerçin görevinden ayrıldığını açıkladı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Sarı-Lacivertli ekipte teknik hoca Cüneyt Karakuş'un yardımcı antrenörlüğünü yapan tecrübeli isim Suat Kerçin görevinden ayrıldığını açıkladı.



Çaycumaspor A Takımında yardımcı antrenörlük görevini sürdüren ve ayrılma kararı alan Kerçin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi; "Çaycumasporumuz A Takımı yardımcı antrenörlük görevimden gördüğüm lüzum üzerine ayrılıyorum. Bundan sonraki süreçte Çaycumaspor Altyapımız, ve Futbol Okulumuz ile ilgili çalışmalarıma devam edeceğim."

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