Şube müdürü Bayram Güneş emekli oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Milli Eğitim camiasının çatısı altında yaklaşık 42 yıldır değişik derecelerde hizmet eden Bayram Güneş emekli oldu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muharrem Yol, Nusret Parlak, İsmail Çelebi ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile emekli olan şube müdürü Bayram Güneş'le vedalaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, emekli olan Güneş için şunları söyledi:

"İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Bayram Güneş' e camiamıza, milletimize, ilimize ve ilçemize yapmış olduğu tüm hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve mutluluklar dileriz."