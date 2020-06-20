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Suç makinesi akıl hastası aynı iş yerini ikinci kez soymaya kalkıştı

Zonguldak’ta 250’nin üzerinde hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için cezai ehliyeti bulunmayan şahıs, aynı iş yerini ikinci kez soymaya çalıştı.

Zonguldak'ta 250'nin üzerinde hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için cezai ehliyeti bulunmayan şahıs, aynı iş yerini ikinci kez soymaya çalıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Acılık Caddesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Eşref C., daha önce girmeye çalıştığı ancak başaramadığı dükkana ikinci kez girmeye çalıştı. Dakikalarca dükkanın kepenklerini kırmaya çalışan Eşref C., başaramayınca dükkanı soymaktan vazgeçti. Sabah dükkanın kepenklerinin zorlandığı fark eden Ahmet A., güvenlik kameralarına baktı. Kameralardan Eşref C.'nin kepekleri zorladığını gören Ahmet A., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi. Ahmet A., "Zonguldakımızın medarı iftihar hırsızı Eşref bize ikinci defa ziyarete gelmiş. Dükkana giremediği için gururu kırılmış, habire yokluyor. Bakalım sonuç ne olacak" şeklinde paylaşımda bulundu.

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