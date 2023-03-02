Suç örgütü operasyonunda tutuklanan güreş ağası serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz aylarda düzenlenen Silindir operasyonunda tutuklanan güreş ağası Aydın A., çıkarıldığı ilk mahkemede serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz aylarda 50 ilde 18 ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği 'Silindir' operasyonlarından biri de Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde gerçekleştirildi. 6 Aralık Salı sabahı eş zamanlı olarak Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 12 ayrı noktaya yapılan operasyonda; B.Y., A.A., Ş.Y., M.B., A.A., F.A., A.A., Ş.B., A.A., G.A. ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı. Çete üyeleri içerisinde yer alan ve tutuklanan güreş ağası Aydın A., geçtiğimiz günlerde çıktığı mahkemeden sonra serbest bırakıldı.