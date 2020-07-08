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Sular altında kalan esnaf çareyi balık tutmakta buldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde şiddetli yağış Galericiler Sitesi’ni sular altına bıraktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şiddetli yağış Galericiler Sitesi'ni sular altına bıraktı. Esnaf yaşadıkları zor durumu göstermek için eline olta alıp balık tutmaya başladı.



Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gök gürültüsü ve çakan şimşeklerle yağan yağmur sonrası yollar gölete döndü. Şiddetli yağış nedeniyle Galericiler Sitesi sular altında kaldı. Zor anlar yaşayan galerici esnafı çareyi oltalarını alıp balık tutmakta buldu.

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