Sular altında kalan karayolu kapandı, işyerlerini su bastı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çok kuvvetli yağış nedeniyle ilçe girişindeki yol sular altında kaldı. Bazı araçlar arızalanırken ekipler tıkanan mazgalları açmak için seferber oldu. İşyerlerine su giren bir galerici araçlarını kurtarmak için mücadele verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok kuvvetli yağış uyarısının ardından Kozlu ilçe girişindeki karayolu sular altında kaldı. Fatih Sitesi mevkisinden kavşağın bulunduğu güzergaha dolan sular trafiği tamamen ulaşıma kapattı. Bazı sürücüler araçlarını park ederek suyun tahliye edilmesini bekledi. Arızalanan araçlar ise vatandaşların yardımı ile bölgeden uzaklaştırıldı.

Kozlu Emniyet Müdürlüğü ve Kozlu Belediyesi ekipleri kavşaktan trafiği alternatif güzergahlara yönlendirdi. Yol güzergahındaki bazı işyerlerini su bastı. Bir galerici esnafı işyerindeki araçlarını kurtarmak için mücadele verdi. Ekipler mazgalları açmak ve suyu tahliye etmek için başlattığı çalışmasını sürdürüyor.