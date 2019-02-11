Süleyman Caner: ''Tesis ve stadyum konusunda bir gelişme yok''

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, hafta sonu oynadıkları Şanlıurfaspor maçından, tesis ve stadyumun etrafının kapanmasına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sahanın etrafının kapanması konusunun ekonomik nedenler nedeniyle faaliyet programına alınmadığını dile getiren Caner, "Tesis ve stadyumun dört bir tarafının kapanması konusunda hiç bir gelişme yok. Tesis konusunda çalışmamız devam ediyor. Saha konusunda artık söyleyeceğim bir şey yok. Milletvekillerimiz inşallah gündeme getirecektir. Görüşmeler benim açımdan bitmiştir. Çünkü ben belirli bir noktaya getirdim. Sahamız ekonomik nedenlerden dolayı plana alınmadı. Buraya gelen her bakan söz verdi ama netice hep aynı uygulamaya geçilmedi. Milletvekillerimiz bunun çaresini düşünecektir'' diye konuştu.

"Hakeme rağmen iyi bir galibiyet aldık"

Süleyman Caner, Şanlıurfaspor karşısında hakeme rağmen iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, ''Galibiyet bizim açımızdan iyi oldu. Hem puan açısından hem de alttaki takımlar arasından puan farkı açma açısından. Çok zor bir müsabaka oldu. İkinci yarının ilk üç maçını berabere bitirdik. Bunların 3'ünden de galibiyetle ayrılabilirdik. İyi futbolu golle sonuçlandıramayınca istediğimizi alamadık. Ama takımımız bu maçta gerçekten yine aynı mücadelesini ortaya koydu. Hakeme rağmen bütün Türkiye gördü. Hakemin isabetli kararı olmamasına rağmen galibiyetle ayrıldık. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelir" dedi.

"Eski coşku kalmadı"

Taraftarların da eski coşkusunun kalmadığını ifade eden Başkan Caner, "Devamının da gelmesi için kent olarak birlik beraberlik içerisinde olmamamız gerek. Taraftarıyla, şehrin ileri gelenleriyle, yönetimiyle, esnafımızla kenetleneceğiz. Zonguldak'ta tek profesyonel takım var ama öyle bir hava var ki san ki hiç profesyonel takım yok. Bakıyorum artık eski coşku da yok. Aslında eski ile yenisi arasında fark yok. Biz zaten yokluk içinde olmayan rakamlarla bu takımı buraya getirdik. Yine yokluk var'' şeklinde konuştu.

"Onur Eriş'ten gelen para borçlu olduğumuz oyunculara ve yeni transferlere gitti"

Zonguldak Kömürspor Süleyman Caner, Onur Eriş transferiyle gelen paranın yeni transferlere ve borçlu olduklara oyunculara gittiğini söyleyerek, "Futbolcu sattık diyorsunuz. Sattık ama transfer açılırken yapılan masraflar var. Ayrıca bizi federasyona veren arkadaşlarımız var. Yeni yapılan transferlere harcadığımız paralarla elde ettiğimiz gelir kafa kafaya geldi. Bütün beklenti başta Valimiz olmak üzere milletvekillerimizle beraber bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Zonguldakspor bu ligde kalmalı ve ligi en iyi şekilde bitirmelidir. Hedefimiz bu. Bunun için uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu.

''Önceliğimiz oyuncuların alın terinin verilmesi''

Önceliklerinin futbolcuların alın terlerinin karşılığının verilmesi olduğunu ifade eden Başkan Caner, "Biz yukarı çıkabiliriz, her şey olabilir. Ama önceliğimiz çocukların alın terlerini vermek. Bunun için uğraşıyoruz. 5 milletvekili bir masaya oturabilirsek, Zonguldakspor'a nasıl kökten çözüm bulabiliriz, bunun uğraşını vermemiz gerek. Bunları halletmediğimiz sürece borç ve sıkıntı devam edecek. Bir araya gelmemiz lazım. Herkesi hafta sonu oynanacak maça davet ediyorum. Herkes kenetlensin ve takımına sahip çıksın.''şeklinde konuştu.