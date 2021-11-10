Süleymanbeyler daha modern bir hale kavuşacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde kilit parke taşı çalışmaları yapılıyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde caddenin modern ve estetik bir görünüme kavuşması için kilit parke taşı çalışması başlatıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın Süleymanbeyler Köyü'nde (Subaşı) kendi gözlemlemesi ve Muhtar Mehmet Morcu'nun talepleri üzerine, bütçe ayrılarak çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilit parke taşı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Standartlara uygun yapılan çalışmalar ile köy daha modern bir hale kavuşacak.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda 250 metre olarak belirlenen çalışmalar sonrası 1 kilometrelik kilit parke taşı işlemleri önümüzdeki 1 yıl içinde tamamlanacağı öğrenildi.