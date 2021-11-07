İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Amatör Lig: Çaydeğirmeni Belediyespor: 1 - İstasyon Gemicilerspor: 1

Zonguldak’ta oynanan Süper Amatör Lig’de Çaydeğirmeni Belediyespor, karşılaştığı İstasyon Gemicilerspor ile 1-1 berabere kaldı.

Zonguldak'ta oynanan Süper Amatör Lig'de Çaydeğirmeni Belediyespor, karşılaştığı İstasyon Gemicilerspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stad: Çaydeğirmeni Şehir Stadı


Hakemler: Yağız Uzun, Eyüp Kağan İğde, Melih Kaya


Çaydeğirmeni Belediyespor: Kader, Yiğitcan, İhsan, Abdülkadir, Uğur, Onur Can, İbrahim, Aytunç, İbrahim Koçaklı, Göktuğ (Emirhan dk. 49), Alpay


Teknik Direktör: Serkan Bankoğlu


İstasyon Gemicilerspor: Samed, Emre, Berat, Tuncay, Çağatay, Tarık, Efe, Tayfun (Atalay dk. 80), Çağdaş, Alperen, Serhat (Mertcan dk. 67)


Teknik Direktör: Ergin Özalp


Sarı Kart: (Abdülkadir) (Çaydeğirmeni Belediyespor), (Tayfun, Mertcan) (İstasyon Gemicilerspor)


Goller: (Emirhan dk. 60) (Çaydeğirmeni Belediyespor), (Berat dk. 90 pen) (İstasyon Gemicilerspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.