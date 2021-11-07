Süper Amatör Lig: Çaydeğirmeni Belediyespor: 1 - İstasyon Gemicilerspor: 1

Zonguldak’ta oynanan Süper Amatör Lig’de Çaydeğirmeni Belediyespor, karşılaştığı İstasyon Gemicilerspor ile 1-1 berabere kaldı.
Zonguldak'ta oynanan Süper Amatör Lig'de Çaydeğirmeni Belediyespor, karşılaştığı İstasyon Gemicilerspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stad: Çaydeğirmeni Şehir Stadı
Hakemler: Yağız Uzun, Eyüp Kağan İğde, Melih Kaya
Çaydeğirmeni Belediyespor: Kader, Yiğitcan, İhsan, Abdülkadir, Uğur, Onur Can, İbrahim, Aytunç, İbrahim Koçaklı, Göktuğ (Emirhan dk. 49), Alpay
Teknik Direktör: Serkan Bankoğlu
İstasyon Gemicilerspor: Samed, Emre, Berat, Tuncay, Çağatay, Tarık, Efe, Tayfun (Atalay dk. 80), Çağdaş, Alperen, Serhat (Mertcan dk. 67)
Teknik Direktör: Ergin Özalp
Sarı Kart: (Abdülkadir) (Çaydeğirmeni Belediyespor), (Tayfun, Mertcan) (İstasyon Gemicilerspor)
Goller: (Emirhan dk. 60) (Çaydeğirmeni Belediyespor), (Berat dk. 90 pen) (İstasyon Gemicilerspor)