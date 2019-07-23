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Süper Lig ekipleri Zonguldaklı genç yeteneğin peşine düştü

Sarayspor’un 15 yaşindaki genç yeteneği Emirhan Öz’e, Beşiktaş, Sivaspor, Malatyaspor ve Konyaspor talip oldu.

Sarayspor'un 15 yaşindaki genç yeteneği Emirhan Öz'e, Beşiktaş, Sivaspor, Malatyaspor ve Konyaspor talip oldu.


Zonguldak'ın önemli altyapı takımlarından olan Sarayspor, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor. Sarayspor forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 15 yaşındaki Emirhan Öz'e, Süper Lig'in kök kulüplerinden Beşiktaş, Malatyaspor, Sivaspor ve Konyaspor'un talip olduğu öğrenildi.


Genç yeteneğin transferi, Sarayspor Başkanı Turan Altındaş ve antrenörlerin hafta içi vereceği karar neticesinde belirlenecek.

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