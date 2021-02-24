Şüphe üzerine durdurulan araçtan silah çıktı

Edinilen bilgiye göre, Alaplı'da jandarma ekipleri Kılçak Köyü üzerinde şüphe üzerine seyir halindeki aracı durdurdu. Araçta bulunan iki şahsın yapılan kimlik kontrolünde, A.E.(54) ve M.C.E. (17) isimli şahısların ruhsatsız silah taşıdıkları tespit edildi. Yapılan aramada araç içindeki kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturmanın devam ettiği ve tahkikata başlanıldığı öğrenildi.