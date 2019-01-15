Sürekli eğitim merkezi genel İngilizce kursu tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Okan Ateş tarafından 15 Ekim 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında verilen A1-A2 Seviyesi ‘Genel İngilizce Kursu’ başarıyla tamamlandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Okan Ateş tarafından 15 Ekim 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında verilen A1-A2 Seviyesi ‘Genel İngilizce Kursu' başarıyla tamamlandı. Kursiyerlere “katılım belgeleri” Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Doçent Dr. Kadir Demir'in katılımıyla Fen-Edebiyat Fakültesinde yapılan törenle takdim edildi.
Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Doçent Dr. Kadir, belge takdimi sonrası kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile kurs eğitmeni Öğretim Görevlisi Okan Ateş'i tebrik etti.