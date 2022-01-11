Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoförle beraber 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunda Karaman mevki'inde Ankara'dan gelen 67 AS 825 plakalı yolcu minibüsü kaza yaptı. Kaza 11.30 sıralarında meydana geldi. Minibüsünün şoförü Hüseyin Erzurumlu, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. İstinat duvarına çarparak durabilen minibüste 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 12 yolcunun yaralandığı kazada kalp krizi geçiren minibüs şoförü Hüseyin Erzurumlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.