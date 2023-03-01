Sürücü kursu aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçede faaliyet gösteren sürücü kursuna ait otomobil ile motosiklet kaza yaptı. Bozhane istikametine seyir halinde olan A.R.K. İdaresindeki 67 ABY 800 plakalı motosiklet, yine aynı istikamette seyir halinde olan S.Ç idaresindeki 67 ACB 570 plakalı sürücü kursu aracına arkadan vurdu. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın şiddeti ile yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.