İhlas Haber Ajansı

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Sürücünün devrilen otomobilden yara almadan kurtulduğu kaza kamerada

Zonguldak’ta refüje ve beton direğe çarpıp akaryakıt istasyonunun çiçekliğinde asılı kalan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı kameralara yansıdı.

Zonguldak'ta refüje ve beton direğe çarpıp akaryakıt istasyonunun çiçekliğinde asılı kalan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. Mevlüt B. idaresindeki 06 DFR 019 plakalı Peugeot marka otomobil, Ankara-Zonguldak yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve beton direğe çarpıp akaryakıt istasyonunun çiçekliğinde asılı kaldı. Sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak, bir süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Polisin tutanak tuttuğu kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise saniye saniye akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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