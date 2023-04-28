İhlas Haber Ajansı

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Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç dereye uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mollabey köyü mevkindeki kavşakta hızını alamayan Mutlu O. yönetimindeki 67 SF 190 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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