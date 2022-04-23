İhlas Haber Ajansı

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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önündeki araca çarparak takla attı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önündeki araca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde sahil yolunda meydana geldi. 67 EE 782 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkararak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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