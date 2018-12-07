Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ön fizibilite raporu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak'ta kesme çiçekçilik ve dış mekan süs bitkiciliği alanlarında, üretim ölçek ve modellerinin ortaya koyulması, bunların üretimine ek olarak ihtiyaç duyulabilecek tesislerin/yatırımların planlaması ve bunların etkin ve verimli şekilde kurulabilmesi, katma değeri yüksek kesme çiçek türleri ile dış mekan süs bitkisi fide/fidan/çalı/ağaç türlerinin belirlenerek üretilebilmesi ve üretime ilişkin teknoloji seçimi gibi hususlarda yatırımcılara yön verecek "Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ön Fizibilite Raporu" hazırlatıldı.

Bu kapsamda hazırlanan raporun tanıtılması, Zonguldak'ta yapılması planlanan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği için potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi, yatırımların doğru yönlendirilmesi amacıyla BAKKA Konferans Salonunda tanıtım toplantısı yapıldı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Belediyeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, il genelindeki Ziraat Odaları, Çaycuma Süs Bitkileri Üretici Birliği ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz tarafından dünyada ve ülkemizde kesme çiçek ve dış mekan süs bitkileri sektörünün durumu, Zonguldak'ın iklim, toprak ve sulama suyu özellikleri, ilde yetiştirilebilecek türlerin kesme çiçek ve dış mekan süs bitkileri sektörü bakımından değerlendirilmesi, üretim modelleri, finansal analiz tabloları, kapasite hesaplarının yapılarak, ölçek belirleme ve yatırım geri dönüşünün nasıl olacağı ile ilgili ayrıntılı sunum yapıldı. Ayrıca süs bitkileri üretiminin yanında pazarlanması ve satışı, alınabilecek destekler konularında da bilgiler aktarılmıştır. Sunuma müteakip karşılıklı görüş alışverişi ve soru cevap bölümüyle konu detaylarıyla ele alındı.

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ön Fizibilite Raporu'nun nihai hali önümüzdeki günlerde BAKKA Kütüphanede dijital olarak yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulacak.