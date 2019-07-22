Süs tavuğu besleyen dernek 1. Yılını mangalda tavuk kanat yaparak kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği 1. Kuruluş yıl dönümünü mangalda tavuk kanat yaparak kutladı.

Kestaneci piknik alanında aileleriyle birlikte bir araya gelen Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği 1. Kuruluş yılını kutladı.

Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Hasan Gültekin, bu piknik ve mangal partisi ile amaçlarının hobicilerin ailece bir birileri ile kaynaşmasını amaçladıklarını belirterek, bu etkinliği her yıl değişik bölgelerde düzenleyerek geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Henüz 1 yıl önce kurulmalarına rağmen hobiciler arasındaki kaynaşma ve dayanışmayı sağladıklarını, zaman zaman bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduklarını ve hayvanların sağlık sorunları başta olmak üzere yetiştirme şartları ile ilgili hobicileri bilgilendirdiklerini belirten Hasan Gültekin, derneğin faaliyete geçmesi ile birlikte süs tavuğu besleyenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Zonguldak bölgesinde süs ve yumurta tavuğu hobiciliğinin ailelere ekonomik katkı da sağladığına dikkat çeken Dernek Başkanı Hasan Gültekin, amaçlarının bir dernek lokali açarak üyelere hayvan sağlığı başta olmak üzere gerekirse düşük maliyetle ilaç ve yem temin etmede yardımcı olmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde de Vali, Kaymakam ve Belediyeyi ziyaret edecekler.

Derneğin düzenlediği piknik ve mangal partisine yaklaşık 100 hobici aileleri ile birlikte katıldı.