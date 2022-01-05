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Suyun içinde kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ırmak suyunun yükselmesiyle bir inek mahsur kaldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ırmak suyunun yükselmesiyle bir inek mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraş sonrası inek kurtarıldı.


Olay, ilçeye bağlı Derecikören Köyü'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Sahibi tarafından otlaması için boş araziye bırakılan inek, karların erimesiyle yükselen Filyos Irmağı'nın suyunun yükselmesiyle birlikte mahsur kaldı. Sudan çıkamayan kendi etrafında dönüp duran ineği gören vatandaşlar kurtarılması için Çaycuma İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine giderek bot yardımıyla ineğe ulaştı. Halata bağlayarak kıyıya çekmek isteyen ekipler saatlerce uğraş sonrası ineği kurtardılar. Bitkin düştüğü için yürümekte zorlanan hayvan sahibine teslim edildi.

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