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Süzek Kanyonu Macera Parkuru Mastır Planı hazırlandı

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’nde bulunan Süzek Deresi ve Kanyonu’nu, macera ve doğa turizmine kazandırmak amacıyla, "Süzek Kanyonu Macera Parkuru Mastır Planı" hazırlandı.

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde bulunan Süzek Deresi ve Kanyonu'nu, macera ve doğa turizmine kazandırmak amacıyla, "Süzek Kanyonu Macera Parkuru Mastır Planı" hazırlandı. Bu planın temel ilkesi; ziyaretçilerin macera rotalarına kolay ve güvenli erişiminin sağlanmakla beraber, güvenlik ve erişim için yapılacak düzenlemelerin korunmuş doğal yapıyı olumsuz etkilemeyecek biçimde ve düzeyde olması oldu. Bu düzenlemelerin, mümkün oldukça az miktarda, doğal görünümü etkilemeyecek, göze batmayacak şekilde; geri alınabilir ve söküldükten sonra iz bırakmayacak nitelikte olması hedeflendi.

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