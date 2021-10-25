Tabipler Odası Başkanı ve doktor arkadaşları takla atan otomobilden sağ çıktı

Dr. Eksal Kargı ile iki doktor arkadaşının bulunduğu otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobilden sağ çıkan Tabipler Odası Başkanı Kargı, emniyet kemeri sayesinde kazadan ucuz kurtulduklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Dr. Eksal Kargı ve iki doktor arkadaşı İstanbul'a seyir halindeyken Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza geçirdi. Kargı idaresindeki 34 EK 978 plakalı BMW marka otomobilin lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Kargı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki yamaca çıkıp taklalar atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kargı ve iki arkadaşının emniyet kemerlerinin takılı olduğu ve kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın şokunu yaşayan Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir kaza atlattık hakikaten. Zor bir süreç yaşadık ve ölüme bu denli yakın olduğumu ilk kez hissettim. Gerçekten ucuz kurtulduk. Arabanın sağlamlığı biri bizi biraz kurtardı. tabii ki Allah kurtardı Kaza, İstanbul yolunda Kuzey Marmara otoyolunda sol ön lastiğin yolda seyir halindeyken bir anda patlaması veya yırtılmasıyla birlikte aracın kontrolünü kaybettim, şerit değiştirerek yamaçlara çıktık ve vurduk. Vurunca da taklalar atarak 50-60 metre sürükledik. Aracın içerisinde 3 kişiydik ve üçümüzün de emniyet kemeri bağlıydı" dedi.