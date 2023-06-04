Taekwondo şampiyonasına Alaplı damgası

Zonguldak'ın Alaplı İlköğretim öğrencileri Okullar Arası Taekwondo turnuvasında 3 Zonguldak birinciliği elde etti.

Zonguldak'ta yapılan minikler arası müsabakalarında Kilimli Site Spor Salonu'nda Alaplı taekwondocular okullar arası il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Grup müsabakalarında Eylül Karahan minik bayanlar 27 kg'da 1.oldu. Alaplı Ahmet Zeki İlköğretim Okulu öğrencisi Bekir Öztürk Gün, minik erkekler 33 kg'da 2.ci. Alaplı Merkez İlköğretim Okulu öğrencisi Zeynep Sema Akman minik bayanlar 33 kg'da üçüncü oldu.

Ayrıca Türkiye Gençler Taekwondo şampiyonası seçmelerine katılan Alaplı Gençlik Spor kulübü sporcusu Azra Zehra Durmaz Genç bayanlar 42 Kg da 1.ci. Alaplı Aktif ve Gençlik Spor kulübü sporcusu Umut Koçdemir Genç erkekler 78 Kg 1.ci oldular. Müsabakalarda dereceye giren sporcular 17-22 Haziran'da Karaman'da yapılacak olan Türkiye Taekwondo şampiyonasına Zonguldak'ı temsil edecekler.

Alaplı Gençlik Hizmetler ve spor İlçe Müdürü Zafer Can tekvando takımını ve teknik heyeti başarılarından dolayı kutladı.