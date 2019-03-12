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Takım kaptanı ölen babasının pankartı ile sahaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman Kdz Ereğli Belediyesi Güvenlik Personeli Hasan Kaan Arslan’ın oğlu Talha Buğra Arslan Zonguldak Ereğlispor forması altında U-16 müsabakasında takımının başında sahaya kaptan çıkarak babasının pankartını taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman Kdz Ereğli Belediyesi Güvenlik Personeli Hasan Kaan Arslan'ın oğlu Talha Buğra Arslan Zonguldak Ereğlispor forması altında U-16 müsabakasında takımının başında sahaya kaptan çıkarak babasının pankartını taşıdı.


Zonguldak Ereğli Spor Yönetimi normalde U-15 takımının oyuncusu olan Talha Buğra Arslan'a jest yaparak bir üst lig olan U-16 müsabakasında takım kaptanı olarak sahaya çıkarttı. Sahaya ‘sevgili Hasan Kaan Arslan seni ve güler yüzünü asla unutmayacağız' yazılı pankart ile çıkan Zonguldak Ereğlispor tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Öte yandan bu anlamlı pankart üzerine bazı taraftarlar ise göz yaşlılarını tutmadı.


Karşılaşma Ereğli Belediyespor'un 2-0 galibiyeti ile bitti.

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