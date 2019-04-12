Takım kaptanına sürpriz veda partisi

6 yıldır Zonguldak Kömürspor'da kaptanlık yapan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 28 yaşında ki tecrübeli oyuncu Mert Caymaz geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağını açıkladı. Kaptan Mert Caymaz'ın vedasını açıklamasının ardından teknik ekip ve oyuncular Caymaz'a İncivez mahallesinde yer alan Komşu cafe'de sürpriz veda partisi yaptı.

Komşu cafede yapılan veda partisine Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Cahit Terzi, teknik ekip, oyuncular ve taraftarlar katıldı.

Kırmızı Lacivertli taraftarlarında yer aldığı veda partisinde Genç Zonguldak tribün liderleri Taner Arslantürk ve Zeki Beybeyoğlu, ellerinde meşalelerle kapatan Mert Caymaz'ı cafede karşıladı. Ardından Teknik ekip, oyuncular ve taraftarlar kaptan Mert Caymaz'ın maçlarda oynamış olduğu fotoğrafların ve kendilerinin çekmiş olduğu veda kliplerini sine-vizyon gösterisinde izlediler. Veda partisi kaptan Mert Caymaz için hazırlanan Zonguldak Kömürspor armalı pasta kesiminin ardından sona erdi.

Zonguldak Kömürspor Kaptanı Mert Caymaz, ''Çok duygulandım. Böyle bir şeyi beklemiyordum. Acısıyla tatlısıyla burada günlerim geçti. Güzel arkadaşlıklar dostluklar biriktirdim. Görüyorum ki bu tabloda benim ne kadar sevildiğimi gösteriyor. Burada tatlı bir veda var. Ben gitsem de kalbim her zaman sizinle. Benim için artık yeni bir hikaye başlıyor. Buradan tatlı bir şekilde ayrılıyorum. İnşallah Zonguldak Kömürspor hakkettiği yerlere gelecektir ''dedi.