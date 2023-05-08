Takla atan otomobilden hafif yaralı çıktı

Zonguldak'ta bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle takla atarak kaza yaptı. Sürücü kazadan yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Çaycuma karayolu Zonguldak istikametinde meydana geldi. Nevzat D. (60) idaresindeki 67 TR 228 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken havanın yağışlı yolun da ıslak olması sebebiyle kaza yaptı. Ters dönen otomobilde yaralanan sürücünün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.