Talaş deposu alevlere teslim oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde talaş deposu çıkan yangında alevlere teslim oldu.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Ellezi köyü yol ayrımında bulunan orman ürünleri fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçiler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştı. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle alevler hızla fabrikanın talaş deposunu etkisi altına alırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği fabrikada yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.