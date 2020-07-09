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Talihsiz adam göz yaşları arasında defnedildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dün talihsiz şekilde ölen Galip Keskin, göz yaşları arasında defnedildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün talihsiz şekilde ölen Galip Keskin, göz yaşları arasında defnedildi.


İlçeye bağlı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan 62 yaşındaki Galip Keskin'in, dün evinin önüne çıktığı esnada yıldırım düştüğünü görünce tekrar evine doğru yönelirken ayağı kayarak düştü. Bu düşme esnasında kafasından darbe aldı. Ailesi 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğü teşhisini koydu. Bugün öğle namazına müteakiben Kalaycıoğlu Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından ailesinin ve sevenlerinin göz yaşları arasında asri mezarlığına defnedildi.

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