Tam kapanmada ekiplerden hummalı çalışma

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, tam kapanma günlerinde tüm ekipleriyle sahada hummalı bir çalışma sürdürüyor. Hafta sonunda da dereler temizlendi, parkların, yürüyüş yollarının bakımı yapıldı, çarşı içi yıkandı, sokak hayvanları beslendi, yardım kolileri mahallelere, evlere ulaştırıldı, bayraklar, flamalar yenilendi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tüm ekipleriyle sahada çalışmalara hız verdi. Tam kapanma yaşadığımız bugünlerde de ekipler kentin değişik noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonunda derelerin temizliği yapıldı, yürüyüş yolları, parklar yaz aylarına hazırlandı, tamir, boya ve bakımları yapıldı. Sokak hayvanları beslendi, yardım kolileri mahallelere, evlere kadar ulaştırıldı. Solmuş, bayrak ve flamalar yenilendi.

Hafta sonunda ekipler, köpükle cadde ve sokakları yıkadı. Havaların ısınmasıyla birlikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilmesi için dere temizliklerine başlandı. Sahil bandında yürüyüş yolu ile aydınlatma direklerinin bakımı, parkların oturma alanlarının tadilatları yapıldı. Cadde ve sokaklarda yıpranan Belediye ve Türk bayrakları değiştirildi.

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Ayrıca, tam kapanmanın yaşandığı günlerde Ramazan kolisi yardımları, ihtiyaç sahiplerinin mahallelerine, evlerine götürülerek teslim edildi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Belediye ekipleri bu süreçte de sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için seferber oldu. Kentin değişik noktalarında yapılan besleme çalışması, kapanma günlerinde de titizlikle sürdürüldü.