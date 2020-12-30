Tarih araştırmacısı Köse'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Devrekli Tarih Araştırmacısı ve Eski Devrek Belediye Meclisi Üyesi Sefer Köse Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Bozkurt ile Devrek üzerine görüş ve önerilerde bulunan Sefer Köse Devrek Belediyesinin yaptığı çalışmaları beğendiğini, başarılı bir belediyecilik örneği sergilendiğini söyledi. Kendi yaptığı tarih çalışmalarından da Başkan Bozkurt'a bilgi veren Sefer Köse, Devrek'in kültür ve tarihine sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Başkan bozkurt da Sefer köse'yi yaptığı tarih, kültürel ve sosyal çalışmaları nedeniyle kutladı. Bozkurt, “Her ilçeye Sefer Köse gibi bir kardeşimiz lazım. Bizler de ilçemizin kültürel, sanatsal ve tarihi alanlarında çalışmalar yapan şahsiyetleri her zaman destekledik desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

Sefer Köse Başkan Bozkurt'a “Geçmişten Günümüze Sabunlar köyü” “Devrek Çomu ve Başlar Karyesi” ve “Devrek ve Köylerinde Sülaleler-Lakaplar ve Soyadları” adlı kitaplarını imzalı olarak hediye etti.

Başkan Bozkurt da ziyareti ve hediyeleri için teşekkür etti.