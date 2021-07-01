Tarihi Kırkpınar Yarışları'na 32 derece sıcakta hazırlanıyorlar

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü ile Aşağıdağ Köyü Spor Kulübü Derneği (AŞDER) Edirne'de düzenlenecek 660 yıllık tarihi Kırkpınar hazırlanan pehlivanlar, korona virüs sürecinde evde antrenman yapıp, bireysel performanslarını koruyarak güreşler için 32 dereceyi bulan sıcaklık altında hazırlanıyor.

Edirne Kırkpınar'da düzenlenecek 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-10-11 Temmuz tarihlerine Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü ile (AŞDER) pehlivanları hazırlıklarına devam ediyor. Alaplı Güreş Sahası'nda kampa giren pehlivanlar, yaklaşık 32 dereceyi bulan sıcağa aldırmadan antrenman yaptılar. Tesislerin çim sahasına gelen pehlivanlar, kispetlerini giydikten sonra birbirlerini yağladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşen pehlivanlar, kızgın sıcak altında güreşti. 25 dakika birbirleri ile kıran kırana güreşen başpehlivanlar ve diğer küçük boy pehlivanlar, yenişemeyince puanlamaya gitti. Antrenörlerin sık sık uyardığı sporcular, 32 derecelik sıcak altında zor anlar yaşadı.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Barış Arslancan, amaçlarının Alaplı'yı Kırkpınar'da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederek, altyapı dahil 16 sporcu ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılacaklarını ve Alaplı'ya madalyalarla dönmek için mücadele edeceklerini söyledi. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Arslancan, "Alaplı Güreş Sahası'nda antrenmanlara devam ediyoruz. Hava sıcaklığından dolayı merkezde yağlı antrenman yapıyoruz. Güreşlere az zaman kaldı. Hem kondisyon ve güç hem de yağlı olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü ve (AŞDER) olarak güçlü bir takıma sahip olduklarının altını çizen Başkan Arslancan, "Başaltı, büyük orta boy, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste küçük boylarında iddialıyız" diye konuştu.

AŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Acar ise Kırkpınar'dan madalya beklediklerini belirterek, "Güreşçilerimizi Kırkpınar'a en iyi derecede hazırlıyoruz. 2018 yılında AŞDER'i kurduk. Yaptığımız araştırmalar ile tespit ettiğimiz güreşçi kardeşlerimizi bünyemize aldık. Bu zaman içerisinde Türkiye'nin çeşitli illerindeki müsabakalara güreşçilerimizi gönderiyoruz. Yol masraflarını karşılıyoruz. Bunların içerisinde, Antalya-Kumluca, Tekirdağ, Bursa, İstanbul-Kağıthane, Kocaeli-Gebze vardır. Gençlerimiz gerek bünyemizde, gerekse gittikleri müsabakalarda Kırkpınar'a çok iyi hazırlandılar ve beklediğimiz gün geldi. İkinci defa Kırkpınar'a katılmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Güreşçilerimize başarılar diliyorum. Dört dörtlük güreşçi kardeşlerimiz var. Hepsi çok iyi çalıştılar, gençlerimizden derece bekliyorum" şeklinde konuştu.