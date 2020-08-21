İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi müjdeyi böyle izlediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklamaları sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘müjde' açıklamaları sevinçle karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayında yaptığı açıklamalar Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından kahve kıraathane ve çay ocaklarında canlı takip edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz açıklarında Fatih sondaj gemisi Tuna -1 kuyusundan bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi açıklaması, Zonguldaklı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Canlı yayın sonrası düşüncelerini aktaran vatandaşlar “Bu ülkemiz için çok büyük bir gelişme Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz petrolde buluruz, doğal gaz da buluruz kendi silahımızı da üretiyoruz aracımızı da üretiyoruz. İHA'lar SİHA'lar ülkemizdeki gelişmeleri görüyorsunuz. Biz bütün bir ülkeyiz, Zonguldak'ta çıkar orada çıkar burada çıkar önemli olan bizim topraklarımızdan çıkması. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.