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Tarım aracıyla dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Zonguldak’ta tarım aracıyla dereye yuvarlanan sürücü ağır yaralandı.

Zonguldak'ta tarım aracıyla dereye yuvarlanan sürücü ağır yaralandı.



Kaza, Kozlu ilçesine bağlı Akşeyh köyünde yaşandı. Pat pat diye tabir edilen tarım aracını kullanan Osman Arslan, aracın kontrolden çıkmasıyla birlikte dereye yuvarlandı. Olayı gören komşuları durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kozlu İtfaiyesine bağlı ekipler de sevk edildi. AFAD ekiplerinin de hazır bulunduğu kurtarma operasyonunda sürücü Osman Arslan bulunduğu yerden çıkartılarak yola taşındı. Durumu ağır olan sürücü, ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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