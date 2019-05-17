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Tarım Müdürlüğü köy ve mahalle muhtarlarını bilgilendirdi

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi.


Çaycuma Kaymakamlığı toplantı salonunda muhtarlara tarım, hayvancılık , su ürünleri ve gıda işletmeleri iş ve işlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca toplantıda Veteriner hekim Okan Demirci, Ziraat mühendisleri Asiye Şenbaş ve Ufuk Memiş ile Su Ürünleri Mühendisi Safa Sağıroğlu Çaycuma'da yapılan çalışmalar, denetlemeler, desteklemeler, projeler gibi konularda sunum yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, müdürlüklerinin hizmet çeşitliliği ve hizmet alanı dolayısıyla ilçede her insana hizmet verdiklerini söyleyerek, “ Daha kaliteli hizmet verebilmek için , ayrıca sahada oluşan sorunları görüşmek ve çözüm bulmak amacıyla köy ve mahalle muhtarları ile toplantı düzenledik. Seçimlerden sonra ilk defa muhtar olanlara ve tekrar seçilenlere de İlçenin genel durumunu anlatmış olduk. Faydalı bir toplantı oldu. " dedi.


Muhtarların konular hakkında sorularına verilen cevaplar ve açıklamalarla toplantı sona erdi.

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