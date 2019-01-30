Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 59 yaşındaki Ramazan Akçay, tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. 59 yaşındaki Ramazan Akçay'ı, tarlasında yerde baygın halde gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Ramazan Akçay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili tahkikat başlattı.

Akçay'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.